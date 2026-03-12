I disturbi del sonno, come insonnia e apnee notturne, sono stati riconosciuti come possibili fattori di rischio per la sicurezza nei settori del trasporto pubblico. Questi problemi influenzano la vigilanza e la capacità di concentrazione di chi lavora nei trasporti, rendendo più difficile mantenere un livello di attenzione adeguato durante le operazioni quotidiane. La questione riguarda direttamente la sicurezza di passeggeri e operatori.

I disturbi del sonno rappresentano un fattore di rischio spesso sottovalutato per la sicurezza nei settori del trasporto pubblico. Lo ricordano gli esperti di Auxologico IRCCS che sottolineano sottolinea l’importanza fondamentale – già prevista nel Testo Unico sulla Sicurezza), la norma fondamentale in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia – dei controlli medici regolari e sistematici per i professionisti della guida, come autisti di autobus, conducenti di mezzi pubblici e operatori del trasporto professionale. L’importanza della valutazione. La qualità del sonno incide in modo diretto sulla capacità di vigilanza, sui tempi di reazione e sulla concentrazione alla guida. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Trasporti e sicurezza, quanto possono pesare i disturbi del sonno, dall’insonnia alle apnee notturne

