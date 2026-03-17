Durante la puntata di lunedì 16 marzo su Rai 3, Paola Cappa si è confrontata con l'inviato di Giletti, che le ha mostrato un video in cui si vede il giornalista avvicinare la cugina di Chiara Poggi. La donna ha reagito con tono deciso, dicendo che quella situazione non le sembra normale. L'incontro ha suscitato una reazione forte e diretta da parte di Cappa.

Paola Cappa raggiunta dall'inviato de Lo Stato delle Cose. Durante la puntata in onda lunedì 16 marzo su Rai 3, viene mostrato il video in cui il giornalista della trasmissione di Massimo Giletti avvicina la cugina di Chiara Poggi. Paola sta portando a spasso il suo cane in compagnia dell'amica Anna Vagli. "Ciao, sono Lorenzo Rotella, giornalista de Lo Stato delle Cose. Posso fare una domanda? Hai sentito quanto detto dalla dottoressa Bruzzone sugli audio tra sua sorella, Marco Poggi e Andrea Sempio? Cosa ne pensa?", "Lei mi sta seguendo, sta facendo una cosa che non è normale per me", afferma una delle gemelle Cappa all'inviato. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46813807 E ancora: "Ci salutiamo, ora lei va per la sua strada e io per la mia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Paola Cappa sbotta con l'inviato di Giletti: "Non è normale"

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