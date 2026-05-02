Paola Cappa l’annuncio ignorato nel 2007 | Chiara lo ha respinto ed è stata uccisa

Da tvzap.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2007, una dichiarazione televisiva di una testimone ha attirato l’attenzione nel caso di Garlasco. La donna aveva affermato che Chiara era stata respinta da una persona conosciuta e che, successivamente, era stata trovata morta. L’intervento era stato ignorato all’epoca, e ora il caso torna a essere oggetto di discussione con il recupero di quella testimonianza.

Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione con il recupero di una dichiarazione televisiva rilasciata nel 2007. A riaccendere il dibattito è una frase attribuita a Paola Cappa, cugina della vittima, che in quel contesto parlò di un possibile rifiuto sentimentale: “Chiara lo aveva respinto”. Si tratta di parole pronunciate nell’agosto 2007 e oggi riprese mentre proseguono verifiche e approfondimenti su alcune ipotesi investigative. Le dichiarazioni del 2007 e il contesto. Nell’intervista trasmessa nel 2007, Paola Cappa intervenne pubblicamente sulla vicenda riferendo considerazioni legate alla personalità di Chiara Poggi e ad aspetti della sua vita privata.🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Paola Cappa, l’annuncio ignorato nel 2007: “Chiara lo ha respinto ed è stata uccisa”

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