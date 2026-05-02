Paola Cappa l’annuncio ignorato nel 2007 | Chiara lo ha respinto ed è stata uccisa

Nel 2007, una dichiarazione televisiva di una testimone ha attirato l’attenzione nel caso di Garlasco. La donna aveva affermato che Chiara era stata respinta da una persona conosciuta e che, successivamente, era stata trovata morta. L’intervento era stato ignorato all’epoca, e ora il caso torna a essere oggetto di discussione con il recupero di quella testimonianza.

Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione con il recupero di una dichiarazione televisiva rilasciata nel 2007. A riaccendere il dibattito è una frase attribuita a Paola Cappa, cugina della vittima, che in quel contesto parlò di un possibile rifiuto sentimentale: “Chiara lo aveva respinto”. Si tratta di parole pronunciate nell’agosto 2007 e oggi riprese mentre proseguono verifiche e approfondimenti su alcune ipotesi investigative. Le dichiarazioni del 2007 e il contesto. Nell’intervista trasmessa nel 2007, Paola Cappa intervenne pubblicamente sulla vicenda riferendo considerazioni legate alla personalità di Chiara Poggi e ad aspetti della sua vita privata.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Paola Cappa, l’annuncio ignorato nel 2007: “Chiara lo ha respinto ed è stata uccisa” Notizie correlate Garlasco, la profezia della cugina Paola Cappa che cambia tutto: “Chiara uccisa da lui”Nel caso di Garlasco, in provincia di Pavia, il delitto di Chiara Poggi continua a tornare al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica a... Leggi anche: Garlasco, la frase del 2007 che torna oggi: “Chiara lo aveva respinto” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Garlasco, le parole di Paola Cappa nel 2007: Chiara Poggi uccisa da un ragazzo che aveva respinto, indagare sulla pista passionale; Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Garlasco, le parole di Paola Cappa nel 2007: Chiara Poggi uccisa da un ragazzo che aveva respinto, indagare sulla pista passionale; Garlasco, la profezia della cugina Paola Cappa che cambia tutto: Chiara uccisa da lui. Garlasco, le parole di Paola Cappa nel 2007: «Chiara Poggi uccisa da un ragazzo che aveva respinto»E se alla fine Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, avesse avuto ragione? Le sue frasi dette nell'agosto 2007, a pochi giorni dal delitto di Garlasco, oggi suonano come una vera e ... ilmattino.it Paola Cappa anticipa il caso Garlasco e indica la pista passionale per l’omicidio di Chiara PoggiDelitto di Garlasco, le parole dimenticate di Paola Cappa Nel 2007, pochi giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la cugina Paola Cappa ip ... assodigitale.it La profezia di Paola Cappa nel 2007: "Chiara uccisa da.. Altro... - facebook.com facebook