In relazione al caso di Garlasco, il Tg1 ha comunicato che anche le sorelle Cappa e Marco Poggi saranno ascoltati come testimoni. Oltre a loro, è previsto l’interrogatorio di Sempio, che si terrà il 6 maggio. La notizia riguarda un’ulteriore fase delle indagini, con testimoni chiamati a fornire chiarimenti su quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Non solo Sempio: saranno interrogate anche le sorelle Cappa e Marco Poggi dopo la svolta sul caso Garlasco. Secondo i social del Tg1 sono stati consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio a Paola e Stefania Cappa. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende, domani, come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. La svolta su Sempio L'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, è previsto per mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia, dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, il Tg1: «Anche le sorelle Cappa e Marco Poggi saranno interrogati come testimoni». Sempio sarà sentito il 6 maggio

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