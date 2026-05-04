garlasco le sorelle cappa e marco poggi saranno interrogati come testimoni il giorno prima di sempio

Le sorelle Cappa e Marco Poggi sono stati convocati come testimoni e dovranno comparire in tribunale il giorno prima dell’interrogatorio di Sempio, nell’ambito delle indagini sul caso di Garlasco. La convocazione arriva dopo una recente svolta nelle indagini, che ha portato a questa nuova fase nel procedimento legale. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti degli interrogatori o sui ruoli delle persone coinvolte.

Non solo Sempio: saranno interrogate anche le sorelle Cappa e Marco Poggi dopo la svolta sul caso Garlasco. Secondo i social del Tg1 sono stati consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio a Paola e Stefania Cappa. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende, domani, come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto di Garlasco. I tre testimoni erano stati convocati tutti per lo stesso giorno (mercoledì 6), ma per un impegno delle due sorelle la loro deposizione è stata anticipata. Le Cappa verranno ascoltate a Milano, mentre Marco Poggi potrebbe essere ascoltato a Mestre (Venezia), come già in altre due occasioni nella nuova indagine.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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