Il generale Luciano Garofano ha annunciato che le sorelle Cappa e Marco Poggi saranno chiamati a riferire dettagli su Sempio. Le convocazioni sono state programmate in relazione a un procedimento in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle tematiche specifiche che verranno discusse durante l’udienza. La procedura si svolgerà nelle prossime settimane presso l’ufficio competente.

Il generale Luciano Garofano a Vita in diretta conferma la sua posizione sul caso di Garlasco. La convocazione di Marco Poggi e delle gemelle Cappa in questo momento, a distanza di un anno dall’apertura delle indagini, risulta “strana”. È convinto che non possano fornire informazioni rilevanti, ma solo dettagli e “particolari” su Sempio. Condivide l’opinione con l’avvocata Taccia sul fatto che non ci siano prove forti contro il nuovo indagato. Garofano sulla convocazione di Poggi e le Cappa Cosa potrebbero chiedere ai tre? Cosa ha detto Taccia Garofano sulla convocazione di Poggi e le Cappa Il generale Luciano Garofano risponde alle domande di Vita in diretta sul caso di Garlasco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, per il generale Luciano Garofano sorelle Cappa e Marco Poggi riferiranno "particolari su Sempio"

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