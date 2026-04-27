In un caso giudiziario a Garlasco, è stato riferito che una persona ha avuto una relazione con un'altra. Sono stati depositati degli audio che la criminologa ha descritto come passaggi molto inquietanti. La discussione si concentra su questi dettagli, senza ulteriori analisi o giudizi. La vicenda prosegue con l'esame delle prove acquisite nel procedimento legale, senza commenti esterni o supposizioni.

La criminologa Roberta Bruzzone: "Ci sono dei passaggi, a mio modo di vedere, estremamente significativi, quello che riguarda il tirare in ballo fratello di Chiara Poggi, addirittura attribuendogli a una relazione intima con l'attuale indagato Andrea Sempio, lo trovo uno dei passaggi in assoluto più.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, "Marco Poggi ha avuto una relazione con Andrea Sempio", Bruzzone: "Passaggio agghiacciante negli audio depositati"

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