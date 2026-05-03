L’avvocato di Marco Poggi ha commentato le accuse rivolte a Sempio, definendole una ricostruzione fantasiosa. Ha inoltre precisato che il cliente non ha mai cercato Chiara sul cellulare e ha respinto le ipotesi di ossessione. La difesa ha espresso dubbi sulla validità delle prove presentate e ha sottolineato la mancanza di elementi che colleghino direttamente il suo assistito alla vicenda. La discussione si svolge nel contesto delle indagini in corso.

Garlasco (Pavia), 3 maggio 2026 - "Riteniamo che si tratti di una ricostruzione assolutamente fantasiosa ". L'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, risponde, insieme al collega Gian Luigi Tizzoni per i genitori di Chiara, che la famiglia non intende rilasciare dichiarazioni in questo momento. Ma, anche dopo la convocazione dell'indagato Andrea Sempio per mercoledì 6 maggio, in cui è stata messa nero su bianco l'ipotesi accusatoria della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, aggiunge anche che "il loro punto di vista è noto", senza aver dunque cambiato idea sull'estraneità di Sempio e sulla colpevolezza di Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’avvocato di Marco Poggi smonta l’accusa a Sempio: “Ricostruzione fantasiosa. Ossessionato da Chiara? Mai cercata sul cellulare”

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