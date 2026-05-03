Un avvocato difensore ha commentato le accuse rivolte a Sempio, definendole una ricostruzione fantasiosa da parte dei magistrati. Ha aggiunto che l’accusato non aveva mai cercato Chiara sul cellulare, smentendo così alcune delle ipotesi avanzate durante le indagini. La discussione si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario in corso a Garlasco, in provincia di Pavia, con una posizione chiara da parte dell’avvocato rispetto alle accuse formulate.

Garlasco (Pavia), 3 maggio 2026 - "Riteniamo che si tratti di una ricostruzione assolutamente fantasiosa ". L'avvocato Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, risponde, insieme al collega Gian Luigi Tizzoni per i genitori di Chiara, che la famiglia non intende rilasciare dichiarazioni in questo momento. Ma, anche dopo la convocazione dell'indagato Andrea Sempio per mercoledì 6 maggio, in cui è stata messa nero su bianco l'ipotesi accusatoria della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 a Garlasco, aggiunge anche che "il loro punto di vista è noto", senza aver dunque cambiato idea sull'estraneità di Sempio e sulla colpevolezza di Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’avvocato di Marco Poggi smonta l’accusa a Sempio: “Ricostruzione dei pm fantasiosa. Ossessionato da Chiara? Non l’aveva mai cercata sul cellulare”

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