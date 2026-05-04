L'avvocato di Sempio ha dichiarato che la persona menzionata nel post non ha nulla a che fare con la vicenda in corso. Ha inoltre aggiunto che si tratta di un tentativo strumentale di influenzare l'opinione pubblica in prossimità dell'interrogatorio, precisando che tale considerazione verrà valutata prima di decidere se far rispondere o meno il proprio assistito.

"Uno strumentale tentativo di mostrizzazione nell'imminenza dell'interrogatorio. È un dato del quale terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere. Questo tentativo di mostrizzarlo è fondato sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere né con l'omicidio, né con la possibilità di ascrivere ai post scritti da Andrea alcuna personalità allineata con la possibilità che abbia commesso l'omicidio". Lo afferma l'avvocato Liborio Cataliotti che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato dalla Procura di Pavia mercoledì 6 maggio per essere interrogato. "Quel forum ospitava dei post di ragazzi timidi, introversi e con difficoltà nell'approcciarsi al rapporto con ragazze.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, l'avvocato di Sempio: "La Chiara del post? Non c'entra nulla"

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