Io con loro Rita De Crescenzo l’annuncio sulla famiglia nel bosco che ammutolisce gli italiani | cosa sta succedendo

Rita De Crescenzo, nota tiktoker conosciuta per il caso Roccaraso, ha annunciato un progetto che coinvolge la sua famiglia e il bosco. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di molti, mentre lei ha comunicato pubblicamente il suo impegno attraverso i social. L’annuncio ha suscitato discussioni tra gli utenti e generato curiosità sulla sua prossima mossa.

La tiktoker Rita De Crescenzo, diventata famosa due anni fa per il cosiddetto caso Roccaraso, ha annunciato un’iniziativa che unisce la popolarità sui social a un gesto concreto di solidarietà. Martedì 17 marzo 2026, l’influencer sarà infatti in visita alla Casa del Bosco di Palmoli, una struttura che accoglie bambini e famiglie in difficoltà. L’annuncio è stato dato dalla stessa De Crescenzo tramite un post sui propri canali social, condiviso insieme all’influencer abruzzese Piergiovanni Gallerati, con cui ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione e della partecipazione attiva dei follower. “Voglio andare dalla famiglia per vedere se possiamo essere utili grazie ai nostri follower, per dare un aiuto”, ha spiegato De Crescenzo, sottolineando il desiderio di trasformare la visibilità online in un contributo concreto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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