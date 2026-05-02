Questo devo dirvelo Garlasco la commozione dell’avvocato De Rensis a Ore 14

Nel pomicio pomeriggio, l’avvocato De Rensis ha annunciato pubblicamente un aggiornamento sulla vicenda di Garlasco, riportando l’attenzione sul caso di Chiara Poggi. La notizia si inserisce in una fase ancora delicata delle indagini, che stanno portando a nuovi sviluppi e a una rinnovata attenzione mediatica. La vicenda giudiziaria si sta riavvicinando all’attuale momento processuale, con le autorità impegnate in approfondimenti e verifiche.

Il caso Garlasco torna al centro della scena e lo fa con una nuova, delicatissima fase investigativa che riaccende attenzione e tensione attorno all’omicidio di Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio (rimasto unico indagato) e la notizia, nelle ultime ore, ha alimentato dibattiti, ricostruzioni e inevitabili polemiche. A Ore 14 Sera, su Rai Due, se ne è parlato a lungo: tra analisi, confronti e anche un momento di forte emozione che ha sorpreso studio e pubblico. Nel programma condotto da Milo Infante sono intervenuti, tra gli altri, l’avvocato di Alberto Stasi Antonio De Rensis, la giornalista Ilenia Petracalvina, Luca Fazzo, Piero Colaprico, Albina Perri, Rita Cavallaro e Candida Morvillo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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