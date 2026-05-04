Garlasco la resa dei conti | interrogati Sempio Marco Poggi e le gemelle Cappa

A Garlasco proseguono le indagini sul delitto che ha scosso la comunità locale. Sono stati ascoltati in questura alcuni sospettati, tra cui Sempio, Marco Poggi e le gemelle Cappa. La fase investigativa si sta concentrando sull’esame delle loro dichiarazioni, mentre la procura lavora per chiarire i dettagli di un caso che ha attirato l’attenzione dei media e della popolazione.

Finalmente, il delitto di Garlasco sembra segnare una reale svolta nelle indagini, producendo colpi di scena uno dopo l’altro, uno più sorprendente dell’altro. Ecco l’ultima novità. Nei prossimi giorni i magistrati di Pavia sentiranno, in sequenza, i protagonisti che negli anni sono stati al centro del caso: Andrea Sempio, unico indagato; il fratello della vittima Marco Poggi; le cugine Paola e Stefania Cappa. Gli avvisi di comparizione sono stati recapitati nel pomeriggio di lunedì, come anticipato dai profili social del Tg1. Il calendario si prevede particolarmente serrato. Le gemelle Cappa saranno ascoltate martedì 5 maggio, alle 10, nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti a Milano.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, la resa dei conti: interrogati Sempio, Marco Poggi e le gemelle Cappa Garlasco, le foto inedite di Sempio recuperate dopo 18 anni da un hard disk che sembrava compromesso Notizie correlate Bomba Garlasco, oltre a Sempio interrogati anche Marco Poggi e le gemelle CappaEnnesimo colpo di scena sulle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Caso Garlasco, oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle CappaNon solo Andrea Sempio come unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in via Pascoli, il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Garlasco, perché la Procura punta tutto su Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi; Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio; Andrea Sempio e le donne, l'amore ossessivo a 20 anni e quei messaggi sui forum: Il mio ostacolo principale? Il contatto fisico. Garlasco, la resa dei conti: interrogati Sempio, Marco Poggi e le gemelle CappaIl delitto di Garlasco si avvicina alla svolta decisiva: chiamati a parlare l'indagato Andrea Sempio, il fratello di Chiara e le cugine ... panorama.it Garlasco, altri testimoni in Procura: oltre a Sempio anche Marco Poggi e le sorelle CappaLa Procura di Pavia convoca Sempio, Marco Poggi e le sorelle Cappa per chiarire i rapporti personali e ricostruire gli ultimi elementi utili all’inchiesta sul delitto di Garlasco. notizie.it Il delitto di #Garlasco. Ancora un colpo di scena. Gli inquirenti ascolteranno come testimoni le gemelle Cappa e Marco Poggi. Domani convocate le cugine di Chiara, mercoledì il fratello. Nello stesso giorno l’interrogatorio di Andrea Sempio. #Tg1 Giancarla Ro - facebook.com facebook Garlasco, Carmelo Schininà: "Marco Poggi verrà sentito a Pavia, negli stessi uffici di Sempio" #ignotox x.com