Garlasco il movente sessuale di Andrea Sempio e il legame con i messaggi sul forum

In relazione all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si indaga sul ruolo del forum online Italia Seduction Club, frequentato dall’imputato. La comunità, nota per offrire consigli su approcci sentimentali, è stata analizzata dai media come possibile elemento nel movente dell’omicidio. Le indagini si concentrano sui messaggi scambiati dall’imputato nel forum e sui collegamenti con le sue azioni successive.

Il forum online Italia seduction club è alla base del movente di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco? La community che dava consigli su come approcciarsi con l’altro sesso è al centro dell’attenzione dei media. Anche se Angela Taccia, l’avvocata dell’indagato per il delitto di via Pascoli ha specificato che i messaggi sono del suo assistito ma lui si riferiva a un’altra ragazza quando parlava di un’ossessione sentimentale avuta tra i 18 e i 20 anni. Ma i problemi con l’altro sesso traspaiono dai messaggi: «Non mi son mai creduto o sentito “figo”. Mi vedo più come un tipo timidino che ha cercato di guarir la timidezza e le paure spingendosi un po’ all’eccesso», dice per esempio in uno dei messaggi firmati con il nickname Andreas.🔗 Leggi su Open.online

Garlasco, le impronte sulle porte non sono di Andrea Sempio: risultano due nuove impronte digitali

Notizie correlate

Garlasco, i dubbi di Roberta Bruzzone sul movente sessuale di Andrea Sempio: "Mi spiego l'interrogatorio"Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Milano per il 6 maggio, nell’ambito della riapertura delle indagini sul caso dell’omicidio di Chiara...

Garlasco, il movente sessuale di Andrea Sempio e i video intimi di Chiara e AlbertoI pubblici ministeri di Pavia sono convinti che Andrea Sempio abbia ucciso Chiara Poggi nel villino di via Pascoli a Garlasco a causa di una serie di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Garlasco - Non riesco a capacitarmi del movente sessuale, Andrea Sempio su Chiara Poggi: Non la frequentavo. La difesa: Basiti dall'aggravante della crudeltà; Sempio, ecco l’accusa: uccise Chiara Poggi per un rifiuto sessuale e la colpì sulle scale; Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara; Lo choc di Andrea Sempio: Non frequentavo Chiara Poggi, movente sessuale incomprensibile.

Garlasco, Liborio Cataliotti contro il movente di Andrea Sempio: Manca il tentativo di violenza sessualeL'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, parla a Quarto Grado del movente della Procura sul caso Garlasco: Manca la violenza sessuale ... virgilio.it

Delitto Garlasco, da Dna al profilo psicologico: gli elementi della Procura per ipotesi movente sessuale per SempioAndrea Sempio è stato convocato in Procura a Pavia per l'ultimo interrogatorio dopo il cambio di ipotesi di reato in relazione al delitto di Chiara Poggi ... fanpage.it

Andreas è il profilo su un forum ora attribuito ad Andrea Sempio. Qui in un commento parla di una “One-Itis di quasi 2 anni” con una ragazza. Abbiamo verificato cosa si intende in questi ambienti per One-Itis: parliamo di un tipo di un’ossessione - facebook.com facebook

C'è attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio a Pavia. Nella nuova inchiesta è l'unico indagato con l'accusa omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Nel nuovo fascicolo, alcuni post scritti da Sempio alcuni anni fa. x.com