A Garlasco, un uomo ha confessato di aver partecipato a forum e corsi di seduzione, cercando di superare la timidezza e le paure legate ai rapporti con l’altro sesso. L’uomo ha descritto se stesso come qualcuno che non si considera particolarmente sicuro di sé, ma che ha provato a migliorarsi spingendosi oltre i propri limiti. La sua testimonianza si inserisce nel quadro di un’indagine che ha portato a ipotizzare un movente legato alle difficoltà nelle relazioni interpersonali.

«Non mi son mai creduto o sentito "figo". Mi vedo più come un tipo timidino che ha cercato di guarir la timidezza e le paure spingendosi un po' all'eccesso». Andrea Sempio si descriveva così quando frequentava il forum online "Italian seduction club", una community dove gli utenti iscritti si scambiano consigli su come approcciarsi all'altro sesso. Dalle indagini è emerso che il commesso 38enne, accusato dalla Procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi «con crudeltà» e convocato mercoledì per essere interrogato, in passato aveva frequentato anche dei corsi di autostima per sconfiggere la sua timidezza e cercare di intessere relazioni più o meno stabili con le sue coetanee.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, forum e corsi di seduzione: le difficoltà con l?altro sesso dietro al movente di Sempio

Notizie correlate

Caso Garlasco, ‘Andreas’ e l’ossessione per una ragazza: i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio(Adnkronos) – L’età, l’auto che (da sempre) guida, i nomi degli zii e quel nickname.

Garlasco, su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio: "Io ossessionato da una ragazza"I messaggi firmati "Andreas" su un forum di seduzione tornano al centro dell’attenzione sul delitto di Garlasco.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: Andrea S. e i post (inquietanti) sul forum dei seduttori. Dalla one itis tra i 18 e i 20 anni al dubbio su personalità repressa da serial killer israeliano?; Garlasco - Non riesco a capacitarmi del movente sessuale, Andrea Sempio su Chiara Poggi: Non la frequentavo. La difesa: Basiti dall'aggravante della crudeltà; Garlasco, siamo entrati dentro Italian Seduction: il forum sulle donne con i post attribuiti a Sempio; Garlasco, Sempio e i 3mila messaggi con il nickname Andreas: Tra i 18 e i 20 anni ossessionato da una ragazza. Lo stupro? Dimostrazione di forza. Mi ritrovo nell'Incel che ha fatto la strage.

Garlasco, i post di Andrea Sempio in un forum: la fissazione per una ragazza e i commenti choc sugli stupriI post in un forum per seduttori attribuiti ad Andrea Sempio: l'ossessione per una ragazza nei messaggi dell'indagato per il delitto di Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, per la difesa di Andrea Sempio la ragazza del forum non è Chiara Poggi: potrebbe testimoniareGarlasco, la difesa di Andrea Sempio: La ragazza dei messaggi online non era Chiara Poggi. Possibile nuova testimone al processo ... virgilio.it

#Garlasco, #AndreaSempio in un forum per #seduttori "ossessionato da una ragazza". La difesa: "Non era #ChiaraPoggi" - facebook.com facebook

Garlasco, la difesa di Sempio: «La ragazza del forum non è Chiara Poggi, verrà a testimoniare». La strategia per smontare l'ipotesi del movente x.com