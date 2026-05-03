Caso Garlasco ‘Andreas’ e l’ossessione per una ragazza | i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio

Sul caso di Garlasco si sono concentrati i messaggi pubblicati su un forum di seduzione, attribuiti a un utente con il nickname 'Sempio'. Tra i dettagli condivisi ci sono l’età, l’auto che guida, i nomi degli zii e altri particolari personali. Questi post hanno attirato l’attenzione degli inquirenti nel corso delle indagini. La pubblicazione di tali contenuti ha sollevato interrogativi sulla possibile ossessione verso una ragazza.

(Adnkronos) – L’età, l’auto che (da sempre) guida, i nomi degli zii e quel nickname. Sono tanti gli elementi che lasciano pensare che dietro agli oltre 3mila post pubblicati da un certo 'Andreas' sul forum 'Italian Seduction' tra il 2009 e il 2016 ci possa essere Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Post riportarti da alcuni dei principali quotidiani tra cui Il Corriere, Repubblica, il Giornale. Commenti choc sulla definizione di strupro e sull'ossessione per una ragazza. E almeno uno di questi post sarebbe stato confermato dal suo avvocato Angela Taccia. "L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi 2 anni ) è capitato in un momento oscuro della mia vita.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Nel caso del delitto di Garlasco, gli inquirenti hanno focalizzato l'attenzione su sei punti chiave che coinvolgerebbero Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, con elementi tra cui il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi e un'impronta "33" su una parete. - facebook.com facebook

Il caso #Garlasco: “Andrea #Sempio uccise Chiara #Poggi dopo un rifiuto sessuale”, è l’accusa della procura di #Pavia. “Movente assurdo, non la frequentavo”, la risposta della difesa. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com