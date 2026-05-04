Le indagini sul delitto di Garlasco si sono concentrate anche sui post pubblicati da Andrea Sempio su un forum online. In alcuni messaggi, l’uomo avrebbe fatto riferimento a una barista di una birreria, senza menzionare Chiara Poggi, la vittima del caso. Sempio, noto con il nickname di ‘Andrea S’, avrebbe scritto su un blog per seduttori, alimentando l’ipotesi di un interesse ossessivo verso una giovane donna tra i 18 e i 20 anni.

Sarebbe la “ barista di una birreria ” e non Chiara Poggi la ragazza di cui Andrea Sempio ha parlato sul blog per seduttori ‘Italian Seduction Club’ con il nickname di ‘Andrea S’ tanto da far pensare agli inquirenti di aver avuto un’ossessione per una giovane “tra i 18 e i 20 anni”. Lo fa sapere la difesa del 38enne, indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e i motivi abietti per il delitto di Garlasco. Sempio mercoledì 6 maggio è stato convocato in Procura a Pavia per l’interrogatorio nell’ufficio dell’aggiunto Stefano Civardi, con l ‘avvocata Angela Taccia. La legale, storica amica di Sempio e della compagnia di Marco Poggi, fratello della vittima, aveva già detto nei giorni scorsi di sapere chi fosse la ragazza indicata e di valutare se chiamarla a testimoniare.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, i post di Andrea Sempio sul forum farebbero riferimento a una barista

Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

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Il delitto di #Garlasco. Tra il 2009 e il 2016 Sempio sarebbe stato un utente di un blog per seduttori. L'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio del 2007 di Chiara Poggi è atteso in procura a Pavia mercoledì. I legali preparano la difesa. @aridigiorgio x.com