Garlasco Andrea Sempio replica sullo scontrino e attacca chi lo accusa | Fatto io le altre sono balle

Andrea Sempio, residente a Garlasco, ha risposto alle accuse riguardanti uno scontrino contestato, dichiarando di essere lui ad averlo emesso e negando le affermazioni contrarie. Durante una trasmissione televisiva, ha ribadito che le altre versioni sono false e ha confermato di aver rilasciato personalmente lo scontrino in questione. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle responsabilità legate alla vicenda.

Andrea Sempio ribadisce che lo scontrino del parcheggio, usato come alibi nel delitto di Garlasco, sarebbe opera sua, e smentisce le versioni diverse prodotte da ipotetici testimoni e le indiscrezioni in merito. Nella nuova intervista televisiva a "Quarta Repubblica", Sempio afferma inoltre di non cambiare versione rispetto alla nuova perizia di Cristina Cattaneo. La verità di Andrea Sempio sullo scontrino Nuove dichiarazioni televisive di Andrea Sempio sul caso del delitto di Garlasco, rilasciate durante un'intervista esclusiva rilasciata durante la trasmissione di Rete4 "Quarta Repubblica", condotta da Nicola Porro. Sempio è tornato a parlare dello scontrino del parcheggio che, all'epoca, consegnò agli inquirenti come prova della sua presenza altrove nelle ore dell'omicidio di Chiara Poggi.