Garlasco nuove dichiarazioni di Andrea Sempio | Chi sta dicendo balle

Nuove rivelazioni in tv di Andrea Sempio sul delitto di Chiara Poggi. L’unico indagato nell’inchiesta riaperta dalla procura di Pavia è tornato a parlare pubblicamente, mentre si avvicina il momento della conclusione delle indagini e delle determinazioni finali dei magistrati. Negli ultimi mesi Sempio ha intensificato la sua presenza nei programmi di approfondimento. L’ultima apparizione è stata a Quarta Repubblica, intervistato da Nicola Porro, per ribadire la propria versione dei fatti sull’omicidio di Chiara Poggi. Per il delitto è già stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ma la procura sta approfondendo la posizione di Sempio: il fascicolo è sulla scrivania del procuratore Fabio Napoleone da quasi un anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, Andrea Sempio replica sullo scontrino e attacca chi lo accusa: "Fatto io, le altre sono balle"Andrea Sempio ribadisce che lo scontrino del parcheggio, usato come alibi nel delitto di Garlasco, sarebbe opera sua, e smentisce le versioni diverse...

Garlasco, le nuove foto di Andrea Sempio e il mistero: chi è "Gabriele"?Un'altra bomba du Garlasco da Bugalalla Crime, la pagina youtube di Francesca Bugamelli che da alcuni mesi sta coprendo il giallo del delitto di...

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

Sempio contesta i presunti testimoni sullo scontrino nel caso GarlascoDelitto di Garlasco, perché torna centrale la posizione di Andrea Sempio Le nuove dichiarazioni televisive di Andrea Sempio, ospite a Quarta Repubblic ... assodigitale.it

Delitto Garlasco, Andrea Sempio conferma la propria versione: Lo scontrino l'ho fatto io, i testimoni dicono balleAndrea Sempio ribadisce la propria versione dei fatti, confermando l’autenticità dello scontrino del parcheggio e respingendo le contraddizioni dei presunti testimoni, al centro del caso del delitto d ... notizie.it

