Non sarebbe stata Chiara Poggi, quella “one-itis” indicata da Andrea Sempio in un post sul forum Italian Seduction per la quale ha vissuto “un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20”. A smentire questo dettaglio ci aveva pensato Angela Taccia, ma ora l’avvocato Liborio Cataliotti aggiunge un particolare: il 15 agosto 2012 il suo assistito, alle 21:20, sullo stesso forum avrebbe parlato di una “one itis disastrosa per una barista di una birreria“. Il legale coglie l’occasione per parlare di una “mostrizzazione” in atto nei confronti di Sempio. Sempio ossessionato da una barista? La "mostrizzazione" di Sempio con i messaggi del forum...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio avrebbe avuto l'ossessione per una "barista" e non per Chiara Poggi: il post sul forum

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio sul forum di seduzione: "Ho un'ossessione per una barista di una birreria" | Il legale: "Non è Chiara Poggi"

Leggi anche: Sempio sul forum online nel 2012: "Ho un'ossessione per una barista di una birreria". Il suo avvocato: "Non è Chiara Poggi"

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura il 6 maggio. 'Ha ucciso Chiara Poggi da solo'; Quarto Grado: Garlasco: nuove accuse ad Andrea Sempio, ha ucciso Chiara Poggi dopo un rifiuto Video; Delitto di Garlasco, la svolta della procura: Ecco perché Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi.

Garlasco, Andrea Sempio avrebbe avuto l'ossessione per una barista e non per Chiara Poggi: il post sul forumContro Andrea Sempio è in corso una mostrizzazione, secondo Cataliotti. Tra i messaggi del forum l'indagato dell'ossessione per una barista ... virgilio.it

Garlasco, chi è davvero Andrea Sempio: tra sospetti e ossessioniL'unico indagato per il delitto di Garlasco frequentava un forum per seduttori. Il 6 maggio il fatidico appuntamento in Procura ... panorama.it

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, sarà presente mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia dove è stato convocato prima della imminente chiusura delle indagini. "Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno" assicura all'A - facebook.com facebook

#Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona Decina #GR1 x.com