Andrea Sempio e i post sul forum su una ragazza che non sarebbe Chiara Poggi | Stiamo assistendo a mostrizzazione

Gli avvocati dell’uomo indagato per il delitto di Garlasco stanno considerando di convocare in tribunale la ragazza menzionata nei post pubblicati sul forum dall’indagato, per chiarimenti sulla sua identità. La persona indicata nei messaggi non sarebbe Chiara Poggi, come si era ipotizzato in precedenza. La decisione di chiamarla a testimoniare dipende dalle verifiche in corso e dalla necessità di chiarire eventuali dettagli sulla vicenda.

La ragazza menzionata nei post di Andrea Sempio, non sarebbe Chiara Poggi. E per dimostrarlo ora i legali del 38enne indagato per il delitto di Garlasco stanno valutando se chiamare a testimoniare in futuro la ragazza. Si tratta di una giovane di cui Andrea Sempio si sarebbe invaghito in passato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Delitto Chiara Poggi, post attribuiti a Sempio su un forum di “seduttori”: “Sono ossessionato da una ragazza”In un post pubblicato il 30 novembre 2010 su un forum di "seduttori", "Andreas" - nickname presumibilmente adottato da Andrea Sempio - parlava di una... Garlasco, per la difesa di Andrea Sempio "la ragazza del forum non è Chiara Poggi": potrebbe testimoniareLa difesa di Andrea Sempio sostiene che la ragazza di cui sarebbe stato ossessionato, citata nei messaggi pubblicati sul forum “Club di seduzione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosa sappiamo di certo delle indagini su Andrea Sempio; Garlasco, Andrea Sempio in un forum per seduttori ossessionato da una ragazza; Lo choc di Andrea Sempio: Non frequentavo Chiara Poggi, movente sessuale incomprensibile; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Garlasco, i post di Andrea Sempio in un forum: la fissazione per una ragazza e i commenti choc sugli stupriI post in un forum per seduttori attribuiti ad Andrea Sempio: l'ossessione per una ragazza nei messaggi dell'indagato per il delitto di Garlasco ... virgilio.it Garlasco, chi è davvero Andrea Sempio: tra sospetti e ossessioniL'unico indagato per il delitto di Garlasco frequentava un forum per seduttori. Il 6 maggio il fatidico appuntamento in Procura ... panorama.it Un forum online, migliaia di messaggi e un profilo attribuito ad Andrea Sempio: emergono contenuti e dinamiche legate al mondo della seduzione Tra nickname, date e discussioni, alcuni elementi coincidono con momenti chiave della vicenda: https://fanpa.ge - facebook.com facebook #Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona Decina #GR1 x.com