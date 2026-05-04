Gara delle Carrettelle di Carcheri 2026

Domenica 24 maggio si terrà a Carcheri la gara delle Carrettelle, una tradizione che si era interrotta quindici anni fa e che è stata ripresa l’anno scorso grazie all'intervento del Circolo ARCI B. La manifestazione prevede le discese delle Carrettelle lungo un percorso stabilito e coinvolge diversi partecipanti provenienti dalla zona. La competizione rappresenta un momento di ritrovo e celebrazione per la comunità locale.

Ritorna domenica 24 maggio la gara delle discese delle Carrettelle a Carcheri, una tradizione che è ritornata in vita l’anno scorso dopo 15 anni di assenza grazie all'impegno del Circolo ARCI B. Mancini in collaborazione con la Speeddown Italia l'associazione che gestisce e coordina le gare di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Il Club Veicoli Storici Piacenza chiude un’altra Dakar Classic al fianco di Luciano CarcheriIl pilota ligure è riuscito a portare a termine anche questa edizione, sotto i colori della Squadra Corse Angelo Caffi è arrivato al traguardo... Tutti i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026Alla 76esima edizione del Festival di Sanremo partecipano 30 big, che presenteranno sul palco dell’Ariston le loro canzoni, scelte da Carlo Conti.