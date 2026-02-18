Tutti i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026

Carlo Conti ha deciso di far ascoltare al pubblico tutte le canzoni dei 30 artisti in gara a Sanremo 2026, causando così un grande fermento tra gli appassionati di musica. I brani verranno eseguiti durante le serate del festival, offrendo ai fan un’anteprima di quello che ascolteranno dal vivo. La scelta di mostrare tutti i testi prima dello spettacolo ha fatto crescere l’attesa e ha alimentato le discussioni sui social network.

Alla 76esima edizione del Festival di Sanremo partecipano 30 big, che presenteranno sul palco dell’Ariston le loro canzoni, scelte da Carlo Conti. Ma chi sono i cantanti e le cantanti in gara? E di cosa parlano i loro brani? Ecco, uno per uno i testi delle canzoni che ascolteremo al Festival. Arisa, Magica favola. Bambole di pezza, Resta con me. Chiello, Ti penso sempre. Dargen D’Amico, Ai Ai. Ditonellapiaga, Che fastidio!. Eddie Brock, Avvoltoi. Elettra Lamborghini, Voilà. Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare. Ermal Meta, Stella stellina. Fedez & Masini, Male necessario. Francesco Renga, Il meglio di me.🔗 Leggi su Open.online Sanremo 2026, nei testi delle canzoni è sempre notte (e sempre amore): cosa raccontano davvero i brani in garaSanremo 2026 si svolge in un momento in cui i testi delle canzoni si concentrano spesso sul tema della notte e dell’amore, come dimostrano le scelte degli autori in questa edizione. Sanremo 2026: tutte le canzoni in gara (titoli e interpreti) – guida completa ai testiSanremo 2026 ha visto la presentazione delle canzoni in gara, con molti artisti che cercano di conquistare il pubblico. Fiorello commenta i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2026 - La Pennicanza 15/12/2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni; Sanremo 2026, tutti i testi ufficiali delle canzoni del Festival; I testi delle 30 canzoni di Sanremo 2026, dal male necessario di Fedez alla ninna nanna a Gaza di Ermal Meta; Festival di Sanremo, al via il countdown: ecco tutti i testi delle canzoni in gara. Sanremo 2026, tutti i testi ufficiali delle canzoni del Festival30 cantanti in gara e 30 canzoni. Come sempre, solo su Sorrisi trovate tutti i testi ufficiali per iniziare a imparare a memoria i brani dei vostri artisti preferiti e seguirli durante le serate del ... sorrisi.com Festival di Sanremo, al via il countdown: ecco tutti i testi delle canzoni in garaSanremo – Il countdown è iniziato, mancano sette giorni all’inizio del Festival di Sanremo e già si può palpare l’atmosfera di questa edizione, grazie ai testi delle canzoni in gara: i 30 brani, come ... ilsecoloxix.it Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni Tutto pronto per la 76esima edizione del Festival. Trenta canzoni inedite che spaziano dal pop al rap, tra grandi ritorni come Patty Pravo e Raf, e debutti attesissimi come Tommaso Paradiso e Tredici Pietro facebook