Una banda di adolescenti ha rapinato quattro coetanei, portando all’arresto di un quindicenne. Secondo quanto ricostruito, il gruppo ha utilizzato minacce e spintoni per intimidire le vittime, tutte coetanee, e ottenere ciò che volevano. Gli episodi sono avvenuti in diverse occasioni e la polizia ha identificato e fermato uno dei ragazzi coinvolti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire l’intera dinamica dei fatti.

La forza del branco per vincere la resistenza delle vittime designate. Le minacce e gli spintoni per intimidire chi si ha davanti, quasi sempre un coetaneo. E ancora una volta a colpire, sebbene gli episodi siano sempre più frequenti, è l’età degli aggressori entrati in azione, rigorosamente under 18. Nella tarda serata di sabato, un quindicenne è stato arrestato dalla polizia e altri tre giovanissimi, di età compresa tra 14 e 17 anni, sono stati denunciati in concorso con lui per aver accerchiato un gruppo di adolescenti, poi hanno rapinati di quel poco che avevano con loro. L’ennesimo episodio di violenza commesso da ragazzini ai danni di altri ragazzini è andato in scena attorno alle 23 in piazza Leonardo da Vinci, nell’area verde a due passi dalla sede del Politecnico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gang di adolescenti rapina quattro coetanei: quindicenne in manette

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