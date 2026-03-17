Di nuovo in manette il trapper Baby Gang arrestato nella notte per rapina e maltrattamenti

Nella notte, il trapper Zaccaria Mouhib, conosciuto come Baby Gang, è stato arrestato a Calolziocorte per rapina e maltrattamenti. Si tratta di un artista lecchese già coinvolto in precedenti procedimenti giudiziari. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine e l’artista è stato condotto in carcere. La vicenda riguarda un episodio di violenza e furto avvenuto nella zona.

Calolziocorte (Lecco). È finito di nuovo in carcere Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, noto trapper lecchese già al centro di altri procedimenti giudiziari. Il giovane, 24 anni, è stato arrestato nella notte dai carabinieri del comando provinciale di Lecco durante un’operazione che ha coinvolto anche altre persone secondo gli investigatori a lui vicine. Su richiesta della Procura lecchese, i militari hanno eseguito nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo una serie di ordinanze di custodia cautelare: l’operazione è stata eseguita con il coinvolgimento di numerose pattuglie e di un elicottero dell’arma. Tra le ipotesi di reato contestate figurano armi, rapina e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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