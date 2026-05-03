gamestop punta al gigante ebay

GameStop sta attraversando una fase di trasformazione, passando da leader nella rivendita di videogiochi a un'azienda in difficoltà finanziaria, per poi risalire grazie a nuove strategie. La società ha cercato di competere con piattaforme online come eBay, puntando a riconquistare quote di mercato. Negli ultimi mesi, ci sono stati segnali di ripresa, dopo un periodo di declino.

Dal gigante nella rivendita dei videogiochi a una società in via di fallimento, per poi tornare a crescere. La storia di GameStop non si ferma però. Ryan Cohen, l'amministratore delegato della società ha sempre detto di non aver salvato GameStop dalla bancarotta per accontentarsi e fermarsi, ma per trasformala, diversificando anche il suo mercato. In linea con questa volontà, la società starebbe preparando un'offerta per acquisire eBay, offerta che potrebbe arrivare entro fine maggio. L'operazione, anticipata dal Wall Street Journal, ma non ancora confermata, trasformerebbe il celebre rivenditore di videogiochi in un colosso da oltre 100 miliardi di dollari, a fronte di una valutazione attuale di circa 12 miliardi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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