Gallerie di Moneglia una petizione per chiedere chiarezza

Una petizione avviata su change.org ha raggiunto oltre mille firme chiedendo che si tenga un'assemblea pubblica a Moneglia per discutere della chiusura delle gallerie. La richiesta è stata promossa da cittadini interessati alla situazione delle infrastrutture locali. La petizione mira a ottenere maggiore trasparenza e informazioni sulla decisione di chiudere le gallerie. La richiesta è stata condivisa in modo crescente tra gli abitanti della zona.

Ha superato le mille firme la petizione, lanciata sulla piattaforma change.org, per chiedere di "convocare un'assemblea pubblica a Moneglia sulla chiusura delle gallerie". Il traguardo è stato tagliato nel primo pomeriggio di mercoledì 4 marzo 2026. Per firmare clicca qui. "Da oltre un anno - si legge nella petizione - i cittadini di Moneglia e della regione Liguria si trovano a dover affrontare la crescente problematica della chiusura delle gallerie, che collegano la nostra città alle aree circostanti. Questa situazione sta causando enormi disagi non solo per chi deve spostarsi quotidianamente per motivi di lavoro o studio, ma anche per i turisti che desiderano visitare la nostra splendida regione".