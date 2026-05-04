Galleria della Volpe | auto ribaltata e due donne ferite in ospedale

Un incidente si è verificato nella galleria della Volpe, dove un’auto si è ribaltata e due donne sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato vicino a una piazzola di sosta, senza dettagli su come l’auto sia finita contro di essa. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e il trattamento delle persone ferite. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause e sui danni alle dotazioni di sicurezza del tunnel.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'auto a finire contro la piazzola di sosta?. Quali danni hanno subito le dotazioni di sicurezza all'interno del tunnel?. Perché la colonnina SOS e la rete idrica sono state compromesse?. Quanto tempo servirà per riparare i sistemi e riaprire la galleria?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 3 maggio poco prima delle ore 22:00.. Impatto contro cordolo ha danneggiato colonnina SOS e manichetta acqua.. Chiusura totale galleria per riparazione dispositivi di sicurezza e rete idrica.. Due ferite trasportate in ospedale dopo stabilizzazione sul luogo del sinistro.. Due donne sono state trasportate in ospedale dopo che un’auto si è ribaltata nella galleria della Volpe domenica 3 maggio, poco prima delle ore 22:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galleria della Volpe: auto ribaltata e due donne ferite in ospedale Notizie correlate Frontale tra due auto sulla Sp17: due donne ferite finiscono in ospedaleCasaletto Lodigiano, 28 marzo 2026 – Incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 27 marzo, lungo la strada provinciale 17, nel territorio... Scontro tra due auto a San Secondo: ferite due donne di 23 e 50 anniL'incidente è avvenuto all'ora di pranzo del 7 aprile lungo la strada provinciale 10 per Cremona, in località Portone del Pizzo Verso l'ora di pranzo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Auto si ribalta nella galleria della Volpe: due donne ferite; Nuovi fondi per il super tunnel sotto le Alpi; Schianto nella galleria della Volpe: auto si ribalta, due donne in ospedale, danneggiati impianti di emergenza FOTO; L’Auser in visita a Cossila San Grato, i gruppi sono sempre più numerosi. Auto si ribalta nella galleria della Volpe: due donne feritePoco prima delle 22 di ieri, domenica 3 maggio, un’auto condotta da una donna, con a bordo una passeggera, si è ribaltata mentre percorreva il tratto centrale della galleria della Volpe. Secondo una p ... laprovinciadibiella.it Leggi l'articolo - Schianto nella galleria della Volpe: auto si ribalta, due donne in ospedale, danneggiati impianti di emergenza FOTO e VIDEO - facebook.com facebook