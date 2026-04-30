Galbiate la scuola cade a pezzi ma il Comune inaugura la casetta dell' acqua | la rabbia dei genitori
A Galbiate, la scuola primaria Don Milani è chiusa da oltre sette mesi, con il cancello rimasto chiuso dal primo giorno di lezione dell’anno scolastico. I genitori si sono rivolti alle autorità locali per segnalare infiltrazioni d’acqua mai risolte e una mancanza di manutenzione dell’edificio nel corso degli anni. Nel frattempo, il Comune ha inaugurato una casetta dell’acqua in un’altra zona del paese, suscitando reazioni di disappunto tra le famiglie.
La scuola primaria Don Milani è ferma da oltre sette mesi. Il cancello è chiuso dalla mattina del 12 settembre 2025, quando i bambini si presentarono per il primo giorno di lezione e trovarono i battenti sbarrati: infiltrazioni d'acqua mai risolte, un edificio mai manutenuto negli anni, e la.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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