Galbiate la scuola cade a pezzi ma il Comune inaugura la casetta dell' acqua | la rabbia dei genitori

A Galbiate, la scuola primaria Don Milani è chiusa da oltre sette mesi, con il cancello rimasto chiuso dal primo giorno di lezione dell’anno scolastico. I genitori si sono rivolti alle autorità locali per segnalare infiltrazioni d’acqua mai risolte e una mancanza di manutenzione dell’edificio nel corso degli anni. Nel frattempo, il Comune ha inaugurato una casetta dell’acqua in un’altra zona del paese, suscitando reazioni di disappunto tra le famiglie.