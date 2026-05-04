Gaia | bilancio con 2,9 milioni di utile

L’assemblea dei soci di Gaia si è tenuta a Palazzo Ducale, dove è stato approvato il bilancio relativo all’anno chiuso al 31 dicembre. Il documento mostra un utile di circa 2,9 milioni di euro. La riunione ha coinvolto i rappresentanti dell’azienda e si è concentrata sulla presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo esercizio. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito durante la seduta.

L’assemblea dei soci di Gaia, svoltasi a Palazzo Ducale, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre, che registra un utile pari a circa 2,9 milioni di euro. Durante la presentazione dei risultati, il presidente Vincenzo Colle ha evidenziato il livello significativo degli investimenti raggiunto: "Nel 2025 Gaia ha realizzato investimenti per circa 53 milioni di euro, pari a 129 euro per abitante, confermando il trend positivo degli ultimi anni. Si tratta di risorse fondamentali per rafforzare le infrastrutture, migliorare la qualità del servizio e affrontare le sfide ambientali e tecnologiche del settore. Sul fronte sociale, abbiamo...🔗 Leggi su Lanazione.it

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