Gasperini sbotta in conferenza all'ennesima domanda su Pellegrini | Non può funzionare così basta

Dopo la partita tra Bologna e Roma, l’allenatore del Bologna ha risposto con tono secco a una domanda su Pellegrini, affermando che non può funzionare così e basta. Durante la conferenza stampa, ha mostrato nervosismo e si è lasciato andare a un commento diretto. La tensione si è percepita anche nelle dichiarazioni post partita, in cui sono stati rivolti commenti critici e polemici.

Coda al veleno per Gasperini nelle dichiarazioni post Bologna-Roma, derby d'Europa League tutto italiano. Di fronte all'ennesima domanda su un parere su Pellegrini, sbotta: "Lasciatelo stare povero ragazzo, calmatevi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Vasseur sbotta alla domanda su Hamilton, non ne può più: “Smettetela con questa storia”La sostituzione di Riccardo Adami come ingegnere di pista di Lewis Hamilton è evidentemente un nervo scoperto per Fred Vasseur alla Ferrari, che... Roma, Gasperini sbotta: "Basta con Pellegrini, datevi una calmata!"Nel post partita di Bologna-Roma, Gasperini ha commentato anche la prestazione di Lorenzo Pellegrini, autore del gol che ha riportato il risultato in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gasperini sbotta Argomenti discussi: Gasperini non ce la fa più in conferenza: Basta domande su Pellegrini, calmatevi... Gasperini non ce la fa più in conferenza: Basta domande su Pellegrini, calmatevi...Andando sulla partita, Gasperini analizza: Loro l'hanno messa molto sulla fisicità, un po’ come a Genova. Su queste palle lunghe, non sempre riuscivamo ad avere la meglio. Avevano più forza loro. Poi ... corrieredellosport.it Pagina 2 | Gasperini non ce la fa più in conferenza: Basta domande su Pellegrini, calmatevi...Le parole del tecnico giallorosso dopo il pari con il Bologna nell'andata degli ottavi di Europa League: Risultato giusto INVIATA A BOLOGNA - Gian Piero Gasperini è nettamente sollevato. Sa che la ... corrieredellosport.it