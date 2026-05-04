Gabbia sui fischi al Milan contro il Sassuolo difende il gesto di Maignan | Non voleva essere polemico

Dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo, Matteo Gabbia ha commentato i fischi rivolti ai giocatori, sottolineando che il portiere Maignan non intendeva essere polemico con il pubblico. Nel suo intervento, il difensore ha difeso il gesto del collega e ha precisato che non c'era volontà di provocare reazioni negative. La partita si è conclusa con una sconfitta netta per i rossoneri.

Matteo Gabbia nel post Sassuolo-Milan che ha visto i rossoneri perdere malamente, è tornato sulla pioggia di fischi piovuta sui giocatori. Con il capitano Mike Maignan che ha invitato la squadra ad evitare di andare sotto la curva dei propri tifosi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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