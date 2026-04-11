Rabiot polemico coi tifosi del Milan | La cosa che mi ha deluso però sono i fischi a Leao

Dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese, il centrocampista ha commentato pubblicamente il comportamento dei tifosi allo stadio di San Siro. Ha espresso delusione per i fischi rivolti a un compagno di squadra, sottolineando che, a suo avviso, il supporto sarebbe stato più utile rispetto ai fischi. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati e i media sportivi.

Adrien Rabiot polemico col pubblico di San Siro dopo la sconfitta del Milan con l'Udinese: “La cosa che mi ha deluso però sono i fischi a Leao; perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta".🔗 Leggi su Fanpage.it

Rabiot: “Siamo andati in giro per il campo. Deluso dei fischi a Leao, va aiutato”Avverti Allegri preoccupato? "È stato tranquillo, ci ha detto di stare sereni, che l’obiettivo è sempre lì, che dobbiamo andare a conquistarlo.

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