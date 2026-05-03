Al termine della partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 35esima giornata della Serie A 2025-2026, il difensore rossonero ha ammesso di aver sbagliato e ha riconosciuto i fischi dei tifosi come giusti. La sfida si è conclusa con i fischi del pubblico nei confronti della squadra, che ha dovuto affrontare una fase difficile della stagione. Il giocatore ha invitato la squadra a mantenere la lucidità in vista delle prossime gare.

Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato Matteo Gabbia, giocatore rossonero, in conferenza stampa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come si supera questo momento: "Insieme. L'unico modo per superare il momento di difficoltà è farlo insieme, da gruppo vero che abbiamo dimostrato quest'anno anche nella sofferenza di alcune partite. Siamo riusciti a rimanere uniti, squadra vera. Di conseguenza l'unico modo è farlo tutti insieme, capendo quanto è importante per noi raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo rimboccarci le maniche, vivere al 100% per questa maglia e questo lavoro".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, Gabbia fa mea culpa: “Fischi giusti. Rimaniamo lucidi”

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Queste le parole di Matteo #Gabbia nel post partita Dazn di Sassuolo-#Milan Per le dichiarazioni complete, segui il link al primo commento! Cosa ne pensate facebook