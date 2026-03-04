Nuovo maxi furto della banda degli occhiali a Padova | arrestati a Bologna dopo l'inseguimento della Polizia

Quattro persone sono state fermate a Bologna dopo un inseguimento con la polizia, conclude una lunga serie di furti messi a segno dalla banda degli occhiali. Gli arresti sono stati effettuati in seguito a un episodio avvenuto in un negozio di ottica a Padova, dove i sospetti avevano preso di mira il negozio prima di tentare la fuga. La polizia ha intercettato e fermato i sospetti durante il tentativo di fuga.

Arrestati a Bologna i 4 componenti della "banda degli occhiali" dopo l'ennesima spaccata in un'ottica di Padova. Sono accusati di furto aggravato.