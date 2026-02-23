Sorpresi mentre tentavano un furto in un garage condominiale di Rimini 2 uomini arrestati dopo l' inseguimento

Due uomini sono stati fermati dalla Polizia a Rimini dopo aver tentato di forzare un garage condominiale a Viserba nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. La polizia li ha intercettati mentre cercavano di entrare nel box usando strumenti da scasso, bloccandoli prima che potessero portare a termine il furto. Gli agenti hanno recuperato anche alcuni attrezzi che erano stati lasciati sul posto. I due sono stati portati in commissariato.

Due persone sono state arrestate per tentato furto pluriaggravato nella zona di Viserba, a Rimini, dopo essere state sorprese mentre cercavano di forzare la serratura di un garage condominiale. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 a seguito di una segnalazione giunta al N.U.E. e dell'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Tentato furto a Rimini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l'episodio si è verificato intorno all'1 circa della notte tra il 21 e il 22 febbraio 2026. Una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha segnalato un'intrusione in uno dei garage di un condominio situato nella zona di Viserba, Rimini.