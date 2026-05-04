Furto e lesioni 38enne rimpatriato in Senegal

Il 29 aprile, le forze dell’ordine di Viterbo hanno rimpatriato in Senegal un uomo di 38 anni, già detenuto nel carcere di Mammagialla. La vicenda riguarda un episodio di furto e lesioni che ha portato all’arresto e al successivo procedimento di espulsione. La persona coinvolta è stata trasferita nel suo paese di origine, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze legali.

Una nuova espulsione da Viterbo. Questa volta, più precisamente il 29 aprile, la polizia ha rimpatriato un 38enne senegalese detenuto nel carcere Nicandro Izzo a Mammagialla. Per lesioni personali aggravate, furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale stava scontando una condanna.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dà un pugno alla capotreno, finisce in carcere e viene rimpatriato in Senegal Caserta, sorpreso a forzare un distributore: arrestato 38enne ricercato per omicidio e e lesioniÈ finito in manette la notte scorsa a Caserta un 38enne di nazionalità ungherese, ricercato a livello europeo e destinatario di un mandato di arresto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ponte Mammolo, tenta di rubare la merce appena sequestrata: arrestato; Bitonto, arrestato 38enne pluripregiudicato: deve scontare oltre 8 anni per furti e rapine; Beccato a rubare, sputa contro i poliziotti: arrestato un 34enne - POP; Roma, panico sul bus: trovato senza biglietto aggredisce verificatrice Atac. Bitonto, deve scontare oltre 8 anni per furti e rapine: arrestato 38enne pluripregiudicatoL'uomo, responsabile di numerosi reati contro il patrimonio e lesioni commessi tra il 2015 e il 2024, deve scontare una pena di oltre 8 anni di reclusione ... trmtv.it Bitonto, arrestato 38enne pluripregiudicato: deve scontare oltre 8 anni per furti e rapineBITONTO - La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne pluripregiudicato bitontino in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene concorrenti che dispone una condanna definitiva pari a 8 anni, 5 mesi ... giornaledipuglia.com Sassari, doppio furto in centro e aggressione ai commercianti: in manette una donna – Cosa è successo È finita con un arresto l’indagine lampo dei carabinieri - facebook.com facebook