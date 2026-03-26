Nella notte a Caserta, un uomo di 38 anni di nazionalità ungherese è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a forzare un distributore automatico. L’uomo era ricercato a livello europeo ed era destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dall’autorità giudiziaria austriaca per reati di omicidio e lesioni.

È finito in manette la notte scorsa a Caserta un 38enne di nazionalità ungherese, ricercato a livello europeo e destinatario di un mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria austriaca. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta durante un intervento avvenuto in via Roma, dove poco prima era stato segnalato un tentativo di furto ai danni di un distributore automatico di alimenti e bevande. Il 38enne avrebbe forzato i dispositivi del distributore automatico nel tentativo di impossessarsi di alcuni generi alimentari. Sorpreso dal titolare dell’attività, avrebbe reagito aggredendolo per garantirsi la fuga, circostanza che ha fatto scattare nei suoi confronti anche la denuncia per rapina impropria. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caserta, sorpreso a forzare un distributore: arrestato 38enne ricercato per omicidio e e lesioni

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