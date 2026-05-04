Furto carta rarissima al Comicon come è andata a finire

Durante il Comicon, è stato segnalato un furto di una carta molto rara. La vicenda ha coinvolto diversi presenti, portando a un episodio di solidarietà tra i partecipanti. La carta è stata successivamente restituita a chi ne era in possesso, dimostrando un gesto di lealtà tra i presenti. La situazione si è conclusa senza ulteriori problemi, lasciando un ricordo positivo dell’evento.

Viene dal Comicon una delle storie più belle di lealtà e solidarietà, di quelle che restituiscono fiducia nelle persone e fanno di Napoli sempre è comunque una città straordinaria.Stiamo parlando del furto della rarissima carta Pokemon da collezione che rapidamente è diventata virale e ha aperto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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