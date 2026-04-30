Durante il Comicon Napoli 2026 è stato denunciato un furto di una carta Pokémon dal valore superiore a 1.300 euro. L’episodio si è verificato durante la manifestazione, che si svolge nella città campana e si dedica a anime, manga e collezionismo. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i partecipanti sono stati informati dell’incidente. Nessuna persona è stata ancora identificata in relazione al furto.

Non inizia nel migliore dei modi il Comicon Napoli 2026, la celebre fiera dedicata ad anime, manga e collezionismo. Nella giornata inaugurale di oggi, giovedì 30 aprile, è stata rubata una rara carta Pokémon del valore di oltre 1.300 euro da uno stand presente all’evento. Come riporta Fanpage, la carta sottratta è una Umbreon VMAX, pezzo molto ricercato dai collezionisti, proveniente dall’espansione “CS4a: Nine Colors Gathering – Friends” e disponibile esclusivamente in lingua cinese. Il valore attuale stimato, secondo il portale specializzato CardTrader, è di circa 1.367 euro. A denunciare l’accaduto è stato il titolare dello stand, che ha raccontato come il furto sia avvenuto approfittando di un momento di distrazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furto al Comicon Napoli 2026: rubata carta Pokémon da oltre 1.300 euro

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