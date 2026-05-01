Trovata la rara carta Pokémon rubata al Comicon | i ladri l’avevano subito rivenduta a 800 euro

Durante il Comicon è stata recuperata una carta Pokémon molto rara che era stata sottratta. Secondo quanto riferito dal responsabile dello stand coinvolto, i ladri avevano già venduto la carta a un altro espositore per 800 euro. Quest’ultimo, quando ha scoperto che si trattava di un oggetto rubato, l’ha restituita senza chiedere denaro. La vicenda si è conclusa con il ritiro della carta e il suo ritorno ai legittimi proprietari.

Spiega a Fanpage.it il titolare dello stand: "I due ragazzi l'avevano rivenduta ad un ignaro espositore che, scoperto fosse stata rubata, l'ha riportata senza chiedere soldi. Ma lo ripagherò comunque, non è giusto che ci rimetta lui".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Furto al Comicon Napoli 2026: rubata carta Pokémon da oltre 1.300 euroNon inizia nel migliore dei modi il Comicon Napoli 2026, la celebre fiera dedicata ad anime, manga e collezionismo. Leggi anche: Napoli, carta Pokémon da oltre 1.300 euro rubata in uno stand nel primo giorno del Comicon Contenuti di approfondimento Si parla di: Trovata la rara carta Pokémon rubata al Comicon: i ladri l’avevano subito rivenduta a 800 euro. Trovata la rara carta Pokémon rubata al Comicon: i ladri l’avevano subito rivenduta a 800 euroSpiega a Fanpage.it il titolare dello stand: I due ragazzi l'avevano rivenduta ad un ignaro espositore che, scoperto fosse stata rubata, l'ha riportata ... fanpage.it Magic: The Gathering, trovata rara carta dell’Unico Anello/ Ora vale 2 milioni di dollariMagic: The Gathering, trovata la carta dell'Unico Anello ispirata al Signore degli Anelli: è rara, infatti ne esiste solo una al mondo, e vale 2 milioni di dollari Una carta rarissima dell’Unico ... ilsussidiario.net