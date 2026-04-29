Cori fascisti in maglia nera in mezzo alla strada

Domenica 26 aprile intorno alle 18, una testimone ha segnalato la presenza di circa trenta giovani vestiti con magliette nere che cantavano canzoni considerate fasciste, mentre si trovavano sulla pista ciclabile di Viale dell’Appennino. La scena si è svolta davanti al bar Vizi e Sfizi, e la presenza di queste persone ha costretto la testimone a lasciare la strada. Nessun intervento di forze dell’ordine è stato riferito in quel momento.

Scrive il segnalanteDomenica 26 aprile verso le 18 passavo davanti al bar Vizi e Sfizi sulla pista ciclabile di Viale dell'Appennino, ma sono stata costretta ad abbandonarla perchè era occupata da una trentina di giovani (non giovanissimi) tutti in maglietta nera che cantavano canzoni fasciste e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Parma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia Notizie correlate Italia maglia nera per spreco alimentare, ogni settimana buttato oltre mezzo chilo di cibo a persona(Adnkronos) – Nel confronto con gli altri Paesi europei, lo spreco settimanale pro capite degli italiani è di 555,8 g, più dei francesi (459,9 g),... Leggi anche: Infortuni mortali sul lavoro. Maglia nera alla provincia. Undici vittime nel 2025 Tutti gli aggiornamenti Cori fascisti in maglia nera in mezzo alla stradaDomenica 26 aprile verso le 18 passavo davanti al bar Vizi e Sfizi sulla pista ciclabile di Viale dell'Appennino, ma sono stata costretta ad abbandonarla perchè era occupata da una trentina di giovani ... forlitoday.it Gridano Duce! a braccio teso: saluti romani e cori fascisti in una scuola di Roma durante l’occupazioneHanno fatto saluti romani e inneggiato al duce durante l’occupazione della scuola, organizzata, come in molte altre scuole, per Gaza: la scena finisce in un video. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it