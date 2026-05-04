Milano, 4 maggio 2026 – Una ventina di studenti si sono radunati fuori dalla Biblioteca Braidense di Milano in concomitanza della presentazione del libro "L'impronta. La lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia" di Giancarla Rondinelli. Per l’evento è giunto a Milano il presidente del Senato Ignazio La Russa ed è scattata la protesta di un gruppo di persone. Le scritte . I manifestanti hanno urlato più volte 'Fuori i fascisti dall'università’e hanno affisso manifesti con le scritte “Brera Antifa” e “Fuori i fasci”. La Russa è entrato all'incontro da un ingresso laterale. La situazione è stata tenuta sotto controllo dalle Forze dell'Ordine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Contestato a Milano Ignazio La Russa: “Fuori i fascisti da Brera”

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