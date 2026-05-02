Fino al 31 maggio è possibile inviare la propria candidatura per il “NATO Young Professionals Programme”. Il programma offre ai giovani professionisti l’opportunità di partecipare a incarichi presso le strutture dell’organizzazione. La selezione è aperta a quanti desiderano lavorare in ambito internazionale e possiedono specifici requisiti di formazione. La partecipazione consente di acquisire esperienza diretta nelle attività della NATO e di approfondire le tematiche di sicurezza e difesa.

Arriva un’opportunità per chi vuole fare un’esperienza di lavoro nell’alleanza politica e militare che garantisce la sicurezza di un miliardo di persone, e che nell’ultimo periodo è oggetto di ripetuti attacchi da parte del presidente Usa Donald Trump: la Nato. Via libera alle candidature per partecipare al “ NATO Young Professionals Programme ” (YPP), il programma per i giovani professionisti dell’Alleanza atlantica giunto al quarto ciclo. I posti a disposizione sono appena 15. Per fare richiesta c’è tempo fino al 31 maggio. Il programma punta ad offrire a giovani di grande talento l’opportunità di lavorare con la Nato per tre anni in diversi paesi e presso diversi organismi dell’Alleanza atlantica.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Al via le candidature per il programma della Nato dedicato ai giovani professionisti

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