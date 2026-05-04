Fuoco nel capannone | il fumo nero invade il paese

Alle 18.30 circa, un incendio si è sviluppato in un capannone di nuova costruzione nella zona industriale di Sant'Agata Bolognese. Un’enorme nube di fumo nero si è sollevata dal sito, causando preoccupazione tra i residenti del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e circoscrivere il rogo. La nube di fumo ha raggiunto le zone circostanti, visibile a distanza.

Dalle 18.30 circa una grossa nube di fumo denso sta preoccupando i residenti a Sant'Agata Bolognese. Si sarebbe verificato un incendio in un capannone di nuova costruzione nella zona industriale del paese, della Si.Ste.m, dove si producono detergenti per la casa. .🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Fumo nero nel cielo a Cascina: a fuoco un container in via PiastroniDenso fumo nero è stato visibile intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 3 maggio, da Pisa, verso il monte. Auto avvolta dalle fiamme, il fumo invade le case: paura in centro al paeseI crepitii delle fiamme e la colonna di fumo nero che si leva dall’auto, entra nelle case e rende l’aria irrespirabile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Piossasco, incendio nella notte in un capannone agricolo: 9 veicoli distrutti; Incendio a Piossasco, in fiamme un capannone industriale: densa colonna di fumo visibile a distanza; Piossasco, incendio nella notte: capannone in fiamme e nove mezzi distrutti; Tortolì, incendio in un capannone nautico: chiara l’origine - L'Unione Sarda.it. Brucia un capannone di 4mila metri quadri: notte di lavoro per spegnere il rogo | VIDEOIncendio in un deposito di rotoballe a Taglio di Po: Vigili del fuoco al lavoro, evitato il coinvolgimento della stalla. nordest24.it Rogo a Rodengo, lavatrice industriale prende fuoco e incendia un capannoneLa causa sarebbe da ricercarsi nel malfunzionamento dell’impianto, sul posto i pompieri sono intervenuti con la strumentazione tecnica di emergenza. quibrescia.it A fuoco le balle di fieno, incendio in una cascina a Ghedi x.com Auto prende fuoco in corsa: padre e figlia si salvano per un soffio| Video - facebook.com facebook