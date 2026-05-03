Fumo nero nel cielo a Cascina | a fuoco un container in via Piastroni

Oggi, domenica 3 maggio, intorno a mezzogiorno, si è verificato un incendio in via Piastroni a Cascina. Un container è stato interessato dalle fiamme, producendo un intenso fumo nero che si è alzato nel cielo, visibile anche da Pisa e dalla zona del monte. Non sono stati segnalati feriti, mentre le squadre di soccorso sono intervenute sul posto per domare l’incendio.

Denso fumo nero è stato visibile intorno all'ora di pranzo di oggi, domenica 3 maggio, da Pisa, verso il monte. Niente a che vedere con un bosco: a bruciare, intorno alle ore 13.30, è stato del materiale all'interno di un container scarrabile, tenuto presso una proprietà privata in via dei.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio a Lambrate: fumo nero nel cielo, l’Arpa rassicura i residentiUn boato di fumo scuro ha squarciato la tranquillità del sabato pomeriggio a Lambrate, quando intorno alle 14:30 dell'11 aprile un incendio ha... Lessona, rogo in un container: fumo nero e indagini dei CarabinieriUn incendio ha colpito un’area industriale a Lessona nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, provocando l’innalzamento di una densa colonna di fumo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piossasco, incendio nella notte in un capannone agricolo: 9 veicoli distrutti; Incendio vicino all'ex cementificio, densa nube di fumo nel cielo; Piossasco, incendio nella notte: capannone in fiamme e nove mezzi distrutti; Paura a Borgaro: auto in fiamme in pieno centro. Incendio a Dalmine, fiamme in una palazzina e colonna di fumo nero visibile da lontanoNella struttura sono presenti diverse attività, tra cui una pizzeria, un istituto di credito e una scuola dell’infanzia, ma al momento non è chiaro da dove abbia avuto origine il rogo. E neppure le ca ... ilgiorno.it Incendio a Dalmine vicino Bergamo, a fuoco un condominio: alta colonna di fumo nero visibile da chilometriStabile in fiamme a Dalmine, in provincia di Bergamo, dove un incendio ha provocato un'alta nube di fumo nero visibile da altri comuni della provincia ... virgilio.it Grosso incendio a Dalmine domenica 3 maggio intorno alle 13.30: a bruciare una palazzina situata in via Segantini. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre da Bergamo e Dalmine, le fiamme hanno causato un'alta nube di fumo nero visibile a distanza - facebook.com facebook