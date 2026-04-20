A Chioggia, a bordo di un autobus sulla linea Chioggia-Venezia, si sono verificati attacchi con sostanze corrosive che hanno causato ustioni a una ragazza. In totale, sono tre le persone ferite in questo episodio, che coinvolge veicoli pubblici della stessa tratta. Le autorità stanno indagando sugli episodi, mentre i passeggeri sono stati messi in allerta per la presenza di sostanze pericolose sui mezzi.

Il terrore corre sul bus: letteralmente. Un’insidia invisibile, vile e atroce. Perché non si può definire diversamente quanto sta accadendo sulla linea Chioggia-Venezia, dove sabotatori ignoti stanno trasformando i viaggi nei mezzi pubblici in trappole di acido. Non per niente, ad oggi il bilancio è inquietante: tre passeggeri ustionati, tra cui una studentessa universitaria e, fatto ancora più grave, una minorenne che ora rischia l’intervento chirurgico. Ma riavvolgiamo il nastro. Ragazza ustionata da acido sul sedile del bus: è il terzo caso a Chioggia sulla stessa linea. Le vittime – tre a quanto risulta al momento, aggiornando il drammatico quadro all’ultimo caso – ignare del pericolo, si sono sedute su sedili apparentemente solo umidi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terrore a bordo a Chioggia, acido sui sedili del bus: con la ragazza ustionata ora salgono a tre i feriti sulla stessa linea

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