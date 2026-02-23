Auto in sosta vietata blocca tre bus con studenti a bordo

Un'auto parcheggiata in modo irregolare ha bloccato tre autobus con studenti a bordo. Questo episodio si è verificato alle 13 di oggi, creando disagi ai passeggeri e interrompendo il normale servizio di trasporto pubblico. Il veicolo si trovava in un'area vietata, impedendo ai mezzi di muoversi liberamente. La scena è stata osservata da diversi passanti e ha causato ritardi significativi nelle corse previste.

Ritardi e traffico in tilt nella zona. Il veicolo è stato rimosso dal carro attrezzi Ancora un'auto in sosta vietata che ha bloccato la circolazione di un bus del servizio pubblico. L'episodio, come rende noto Autolinee Toscane, è avvenuto oggi, 23 febbraio, intorno alle ore 13. Bloccato, in via Betti a Pisa, un autobus della Linea 80 diretto a Filettole, con a bordo gli studenti saliti alle Scuole Marchesi. A causa di questa auto in sosta vietata è andata in tilt l’intera viabilità nell’area, tanto che dietro il primo autobus sono rimasti bloccati in coda anche un altro bus sempre della Linea 80 diretto a Filettole e un bus della Linea 8 diretto a Coltano, entrambi con studenti appena usciti da scuola a bordo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Auto in sosta vietata blocca tre autobus con studenti a bordoUn'auto parcheggiata in divieto ha bloccato tre autobus con studenti a bordo, creando disagi sulla strada. Vomero, auto in sosta vietata blocca tutti i bus: scoppia il caos trafficoNel cuore del Vomero, un'auto parcheggiata illegalmente all'incrocio tra via Cimarosa e via Mattia Preti provoca un blocco improvviso del traffico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Auto in divieto di sosta bloccano autobus sulla rotonda; A Valdilana 345 multe l’anno, la metà per divieto di sosta; Dormire in macchina: quando puoi e quando invece rischi la multa; Lucca - Interventi sulla sosta e sulle ciclabili. Pisa, auto in sosta vietata blocca autobus con studenti a bordoat- autolinee toscane informa che oggi, 23 febbraio 2026, a causa di un’autovettura privata in divieto di sosta, poco dopo le ore 13 un autobus della ... gonews.it Dormire in auto, quando è permesso e quando scatta la sanzionePiù che il dormire in macchina, a costare caro è scegliere il posto sbagliato: ecco in quali situazioni scatta la sanzione e a cosa fare attenzione ... virgilio.it Un’auto parcheggiata fuori dagli stalli, in sosta vietata, e una decina di bus incolonnati in largo Europa e lungo corso Garibaldi. È quanto accaduto oggi poco prima delle 14 in centro a Padova. È stato necessario l’intervento della polizia locale che ha rintracci - facebook.com facebook