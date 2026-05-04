Fuggono dal negozio con otto bottiglie di champagne da 500 euro

Due persone sono entrate in un supermercato di Sabaudia e hanno preso otto bottiglie di champagne del valore complessivo di 4.000 euro. Hanno nascosto le bottiglie in borse schermate per cercare di uscire senza pagare, eludendo il sistema antitaccheggio. Dopo aver attraversato le casse senza aver effettuato il pagamento, sono fuggite dal negozio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine.

Sono entrati in un supermercato di Sabaudia e hanno preso dagli scaffali otto bottiglie di champagne del valore di 500 euro, nascondendole dentro alcune borse schermate così da poter uscire senza pagare eludendo il sistema antitaccheggio.Un uomo di 40 anni e una donna di 33 si sono poi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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