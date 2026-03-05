Furto in un locale bottino | mille euro e bottiglie di champagne

Un uomo è stato denunciato a piede libero dagli agenti del commissariato di Gaeta per aver rubato mille euro e alcune bottiglie di champagne in un locale del comune. L’episodio è avvenuto recentemente e la polizia ha identificato il responsabile, che ora dovrà rispondere delle sue azioni. La vicenda si è conclusa con l’arresto del sospettato, che si trova ora sotto indagine.

E' stato identificato come il responsabile di un furto avvenuto in un esercizio pubblico del comune di Gaeta ed è stato denunciato a piede libero dagli agenti del commissariato. Si tratta di un uomo di 44 anni, sospettato di essere entrato all'interno di un locale e di aver portato via mille euro in contanti, oltre a diverse bottiglie di vino e champagne. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Carnevale a Latina, domenica di festa nel centro città. Attesa per la sfilata dei carri . 🔗 Leggi su Latinatoday.it Furto all’alba: spaccata in un locale del centro per appena 20 euro e due bottiglie di liquoreMolto fragore e maggiori i danni provocati al locale, il Bar Rocky di via Duca degli Abruzzi, a Lecce, del bottino effettivo. Via all’asta di bottiglie di champagne. Il bottino di Lacerenza da un milioneSi è aperta ieri l’ asta pubblica sulle bottiglie di champagne e di altri alcolici di pregio sequestrati nell’inchiesta sulla Gintoneria e sul privé... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Furto in un locale bottino mille euro e.... Temi più discussi: Un altro furto con spaccata in centro: colpo in un bar di via Roma; Melegnano, tentato furto con un coltello al supermercato Carrefour; Inseguito in centro per un furto, picchia un agente della Polizia locale e viene arrestato; Gaeta, furto in un locale: identificato e denunciato un 42enne. Gaeta, furto in un locale: identificato e denunciato un 42enneLa Polizia di Stato di Gaeta ha denunciato in stato di libertà un uomo, classe 1982, residente a Itri, indiziato di essere il responsabile di un furto avvenuto all’interno di un pubblico esercizio ... latinaoggi.eu Furto di denaro, vino e champagne in un locale di Gaeta: denunciatoLa polizia di Gaeta ha denunciato in stato di libertà un 44enne residente a Itri, indiziato di essere il responsabile di un furto avvenuto all’interno di ... h24notizie.com Salerno - Una condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione a cui c’è da aggiungere una pena pecuniaria di 2.200 euro. Si è conclusa con una condanna il processo celebrato con rito abbreviato per il tentato furto avvenuto nel giugno 2025 a Foria di Centola. È la - facebook.com facebook Atti osceni vicino a dei minori,furto aggravato e violenza sessuale.Quale giudice non sarebbe d'accordo che l'autore di questi reati non possa rientrare in #ItaliaIl giudice che l'ha autorizzato.Basta. Vogliamo una #giustizia giusta. #VotaSÌ #ReferendumGiustizi x.com